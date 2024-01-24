ARUCAD ve Arkın İskele Otel oyun alanı için tasarım yarışması düzenliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ocak 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

ARUCAD ve Arkın İskele Otel oyun alanı için tasarım yarışması düzenliyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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ARUCAD ve Arkın İskele Otel oyun alanı için tasarım yarışması düzenliyor

 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile The Arkın İskele Otel tasarım yarışması düzenliyor.

ARUCAD’dan yapılan açıklamada, “Macera Dağı” isimli yarışmanın çocuklara yönelik özel bir oyun alanı oluşturmak amacıyla düzenleneceği, başvuruların 15 Şubat’a kadar kabul edileceği belirtildi.


Güvenli ve sürdürülebilir bir Macera Dağı Oyun Alanı oluşturmak için 17 büyük ölçekli ahşap kablo makarası/tekerleği kullanılması isteniyor.

Büyük ödülü 40 bin TL olan yarışmada finale kalan tasarımların belirlenecek bir mekanda sergilenmesi öngörülüyor.

Detaylı bilgi arucad.edu.tr/macera-dagi adresinde mevcuttur.

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Tags:Arkın İskele Otelarucadoyun
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