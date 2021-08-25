ARUCAD öğrencilerinin çalışmaları sergileniyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrencilerinin 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi derslerinde ürettikleri çalışmaları, Girne’deki ARUCAD Atölyeler Binası’nda sergilenmeye devam ediyor.

ARUCAD öğrencilerinin, 2020-2021 Akademik Yılının Bahar Döneminde aldıkları dersler kapsamında ürettikleri eserleri, Girne Yeni Liman Çemberi’ndeki ARUCAD Atölyeler Binası’nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Öğrenci sergisi ile ilgili düşüncelerini paylaşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Geleceğin sanatçıları için başka bir gözün eserlerine bakması, çalışmalarının yorumlanması, geri dönüşü ve hatta seyredilmesinin desteği önemlidir. Her dönem sonu öğrencilerimizin projelerinin yer aldığı sergiler düzenliyoruz. Üniversitemizin bahar dönemi öğrenci sergisi, yaz boyunca pandemi koşulları nedeniyle küçük gruplarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sanatçı hocalarımızı, eserlerini paylaşan öğrencilerimizi ve ailelerini kutlarım. Halkımızı sergiyi izlemeye davet ederim” dedi.

Resim, heykel, cam, seramik, fotoğraf, grafik tasarım, illüstrasyon, mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve çevre tasarımı dahil olmak üzere Üniversitenin alanlarının temsil edildiği öğrenci çalışmalarını izleyiciler, ARUCAD Atölyeler Binasında yaz boyunca ziyaret edebilirler.