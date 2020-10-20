UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Afet Arkut’un Ortak Editörlüğünde “Bacterial Biofilms” Adlı E-kitap Yayınlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Afet Arkut ile Yrd. Doç. Dr. Melis Sümengen Özdenefe’in yardımcı editörlüğünü, Prof. Dr. Sadık Dinçer’in ise editörlüğünü yaptığı “Bacterial Biofilms” adı verilen e-kitap IntechOpen’da yayınlandı.

Kitap mikrobiyoloji, biyoteknoloji, ekoloji ve tıp alanındaki klinisyenler ile araştırmacılar ve endüstri alanındaki profesyonellerin yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrenciler için rehber niteliğinde olduğunu belirten Arkut, kitaba http://www.intechopen.com/books/bacterial-biofilms internet adresinden ulaşılabileceği bilgisini de verdi.

Yrd. Doç. Dr. Arkut, Bacterial Biofilms adlı e-kitabın dört bölümden oluştuğunu ve söz konusu bölümler ise atık su arıtma tesisinde biyofilmler, biyofilm oluşumunun engellenmesi, biyofilmler ve enfeksiyonlar ve biyofilmlerin ekolojisi başlıkları olarak belirlendiğini kaydetti.

Biyofilm mikroorganizmalar

Biyofilm mikroorganizmaların doğada yaygın bir şekilde bulunduklarına işaret eden Arkut, kendi ürettikleri organik ekzopolisakkarit yapılar aracılığı ile canlı veya cansız bir ara yüzeye, geri dönüşümsüz olarak tutunmaları sonrasında oluşan mikrobiyal bir yaşam formu olduklarını kaydetti.

Arkut, mikroorganizmaların çevrenin zararlı etkilerinden korunmak, besin elde edebilmek, yeni genetik özelliklerin kazanılması amacıyla biyofilm oluşturduklarını ve Biyofilm oluşumunun ise rastgele bir olay olmayıp birçok mikroorganizma aktivitelerin koordine etmek için birbirlerine küçük yayılabilir moleküller kullanarak birbirlerine verdikleri sinyaller sonucunda ortaya çıktıklarını açıkladı.

Biyofilmlerin başta sağlık ve gıda olmak üzere birçok alandaki olumsuz etkileriyle ekonomik kayıplara neden olduklarını hatırlatan Arkut, kontrol ve önlem için mekanik temizleme, biyosit kullanımı, biyofilm gelişimini engelleme, mikrobiyal yapışmaları engelleme, biyokütle çıkarımının desteklenmesi bunlara ek olarak enzimler, deterjan maddeleri, ultrason, elektrik gibi yeni yöntemlerin de kullanıldığını söyledi.

Arkut, sağlık ve endüstri alanında mücadele edilmediği durumlarda biyofilmin halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek, “Endüstri açısından da büyük kayıplara neden olabilen çok ciddi bir problem” ifadesini kullandı.