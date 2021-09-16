Dünya

Arjantin’de kabine depremi: 5 bakan istifa etti

16 Eylül 2021
Arjantin bakan istifa





Arjantin’de pazar günü düzenlenen parlamento ön seçimlerinde, hükümet kanadının oy kaybetmesinin ardından 5 bakan görevini bırakma kararı aldı.





Etiketler
16 Eylül 2021


Başa dön tuşu