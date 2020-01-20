Arıklı:Biz çantada keklik bir siyasi parti değiliz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik soruları yanıtladı.

Arıklı, yarın akşam Parti Meclisi’nin cumhurbaşkanı adaylığını tevdi ederse Çarşamba günü’nden itibaren meydanlarda olacağını söyledi.

Arıklı, “MYK’mız oybirliği ile beni Cumhurbaşkanı adayı olmam yönünde Parti Meclisine önerme kararı aldı. YDP Parti Meclisi de yarın akşam toplanıp, gerekli kararı üretecek. Parti Meclisimiz bana bu şerefli görevi tevdi ederse Çarşamba günü sabah ilk saatlerden itibaren artık meydanlara çıkacağız” dedi.

Parti Meclisi’nin yarın akşam basına açık olacağını söyleyen Arıklı, orada yapacağı konuşmada seçim bildirgesini açıklayacağını ve manifestosonun detaylarını da kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

Arıklı, “özetle yarın akşamki konuşmamda; KKTC’ye inanan bir siyasi parti olarak KKTC’nin yaşatılmasını ve tanıtılmasını ön plana çıkaracağımız; Fedral zemindeki görüşmelere karşı olduğumuzu söyleyeceğiz. Bunun yerine iki devletli çözümün konfederasyona yakın çözümün masaya getirilmesi için uğraş vereceğimizi vurgulayacağım” dedi.

Arıklı, açıklayacakları seçim bildirgesinde Cumhurbaşkanlığına seçilmesi halinde Başkanlık sistemine geçiş için gereken hazırlıkları yapacağını ve bir sonraki 2025’deki seçimin cumhurbaşkanlığı değil KKTC devlet başkanı seçmek için yapılacağını dile getirdi.

Erhan Arıklı, cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli kaynağı borçlanarak yaratmaya çalışacağını da söyledi.

Arıklı, “Bizim rakiplerimizden en büyük dezavantajımız şu; onlar gerçekten iyi bir para ile seçime giriyorlar. İyi bir propaganda yapabilmek için iyi bir kaynağa ihtiyaç var. Şuanda o kaynağı bulmaya çalışıyorum. Geçen seçimlerde ben gidip bankadan borçlanmıştım. Ve uzun bir süre milletvekili maaşım o borca gitmişti. Büyük ihtimalle yine aynı şekilde borçlanmaya gidebilirim. Ailemden yardım isteyebilirim. Yani bir şekilde kaynak yaratmaya çalışacağım. Bizim tabanımız çok gariban, yardım istemeyi de doğru bulmuyorum. Biz tabandan aidat dahi istemiyoruz.Kendi imkanlarımızla ayakta duran bir siyasi partiyiz” dedi.

Seçim için gerekli kaynağı bulmanın en uygun yolunun bankalardan kredi çekmek olduğunu da söyleyen Erhan Arıklı, “Netice itibarı ile hamama giren terler. Bu seçime giriyorsam, alnımın akı ile çıkmak istiyorsam mutlaka bunun maddi ve manevi bedelini bir şekilde ödemem gerekiyor. Bankalardan kredi çekmek en uygun yol olacak” şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine Arıklı, Serdar Denktaş’ın tabanı iyi yokladığını ve 2025 cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanacağını öne sürdü.

YDP Genel Başkanı Arıklı, DP ile cumhurbaşkanlığı seçimi için orta yol bulmak adına bu hafta görüşme gerçekleştireceklerini de söyledi.İkinci tura kalmamaları halinde destek vermeye karar verecekleri cumhurbaşkanı adayı için şartları da olacağını belirten Arıklı, “Birçok ön şartımız olacak. Öyle teslimiyetçi tavır içinde olmayız. Biz çantada keklik bir siyasi parti değiliz. Önce alacağımız oy önemli. Alacağımız oyun kıymetini bilmek ve bildirmek zorundayız muhataplarımıza. İlk şartlarımızdan biri de Başkanlık sistemine geçiş olacak. Destek vereceğimiz o şahsa “Örtülü ödeneği” reddet de diyeceğiz. Yani kısaca bizimle dans etmek kolay olmayacak” şeklinde konuştu.

(BRT)