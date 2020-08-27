Kıbrıs

Arıklı: Seçim istihdamları sizi sandığa gömecek

27 Ağustos 2020
erhan Arıklı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, seçim kampanyası için gittiği Yeşilköy ve Ziyamet köylerinde UBP-HP Hükümetinin yaptığı 501 kişilik seçim istihdamını sert bir şekilde eleştirerek; “Bu istihdamlar sizi sandığa gömecek. Size defalarca Rahmetli İrsen Küçük’ü örnek gösterdim ve dedim ki ibret alın. Ama siz yine seçim dönemi devleti istihdama boğdunuz” dedi.

Erhan Arıklı; UBP her seçimde bunu yapıyor. Ama ortağı HP’de ona ayak uydurdu. Bu koltuk bu kadar mı tatlı. Bütün ilkeleri ayak altına alındı. Buna rağmen koltuktan kaçmamak için direniyor. HP nin içine düştüğü durum içler acısı” dedi.

Yeşilköy’de konuşan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu YDP adayı Erhan Arıklı’nın diğer adaylardan çok farklı şeyler söylediğine işaret ederek; “Bütün ezberleri bozan bir adayımız var. Bu meşale Sarayda yanacak. Bunun başka yolu yok” dedi.

Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz ise bölge sorunlarına değinerek; “Ürettiğiniz malı elinizde bırakanlar, ülke ekonomisini batıranlar, sizi çocuklarınıza harçlık veremeyecek duruma getirenler hiç utanmadan sizden oy istiyor. Bunlara bir Osmanlı tokadı vurunuz” dedi.


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