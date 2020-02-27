Kıbrıs

Arıklı: Sahaya indikten sonra gördüm ki ikinci tura en yakın aday benim

27 Şubat 2020

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, bugün katıldığı bir TV programında gündemle ilgili soruları cevaplandırdı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Konut Projesi ile ilgili soruya verdiği cevapta, bölgenin sosyal konuta çok ihtiyaç duyduğunu dile getiren Arıklı, “Proje güzel. lansman harika. Ama küçük bir sıkıntı var. Projenin kaynağı nerede?” diye sordu. Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Projenin ilk etabının maliyeti takriben 35 milyon Sterlin. Hadi bunun 10 milyon sterlinini peşinat ve taksitlerden topladınız. Geri kalan parayı düşük faizle 240 ay vade ile hangi banka size verebilir? Bizde böyle bir banka var mı? Düşük faiz için faiz desteği sağlamanız lazım. Bu sorun hükümette konuşuldu mu, bunun kaynağı var mı? Umarım Sayın Bakan bu sorulara Mecliste cevap verir. Biz de kendisini alkışlarız. Bu proje hayata geçsin varsın bütün oylar HP’nin hanesine yazılsın.”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili bir soruya cevap veren Arıklı şunları söyledi:

“Ben sahaya inene kadar oldukça mütevazi davranıyordum. Sahaya indikten sonra gördüğüm ilgi beni bile şaşırttı. Ben kendimi ikinci turda görüyorum. Birçok kişi 26 Nisan’da şaşkınlıktan küçük dilini yutacak.”

Bu arada açıklamaya göre, YDP’nin ilçelere göre propaganda günleri de belli oldu. Buna göre haftanın pazartesi günleri İskele, Salı Gazimağusa, Çarşamba Girne, Perşembe Güzelyurt ve Lefke, Cuma tekrar Lefkoşa, Cumartesi tekrar Gazimağusa, Pazar serbest.




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