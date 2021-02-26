Arıklı, Gazihan ve Genç TV’den özür diledi

Ekonomi ve Eerji Bakanı Erhan Arıklı Bugün Genç TV’de programına katıldığı Muazzez Gazihan ve Genç TV’den özür diledi. Erhan Arıklı yayınladığı açıklamada “Ona cevap verirken bana yakışmayan bir üslupla seni de incitecek sözler sarf ettiğim için inan çok üzgünüm. Senden ve tüm Genç TV camiasından özür diliyorum…” ifadelerini kullandı. Arıklı’nın açıklaması şöyle: ÜZGÜNÜM MUAZZEZ…

Bugün hangi rant çevrelerinin sözcülüğünü yaptığını gayet iyi bildiğim bir sendikacının senin programında yaptığı seviyesiz ve asılsız iddiaları duyduğumda bunlara cevap verme ihtiyacı hissettim.

Seviyesini ve kalitesini herkesin bildiği bu şahsın seviyesine inmemem gerekirken, tersini yaptım. Ona cevap verirken bana yakışmayan bir üslupla seni de incitecek sözler sarf ettiğim için inan çok üzgünüm.