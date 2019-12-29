Kıbrıs

Arıklı: Burada sağ sol yok, KKTC’ye inananlar ve onu yıkmak isteyenler var

29 Aralık 2019

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü’nün düzenlediği Yuvarlak Masa Toplantısında “Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler” konusunda görüşlerini aktardı.

YDP açıklamasına göre Arıklı konuşmasında, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını söyleyerek, bu seçimlerin birçok uluslararası güç ve devleti yakından ilgilendirdiğini söyledi. Arıklı; “KKTC’de sağ ve sol ideoloji yok. KKTC’yi savunanlar ve KKTC’yi ortadan kaldırıp federasyon kurmak isteyenler var. 1990 yılında BM’ye üye devlet sayısı 152 iken, şu anda bu sayı 194 oldu. Yani son çeyrek yüzyılda dünyada 42 yeni devlet kurulmuş. Kurulan tek bir federasyon yok. Tam aksine federasyonların yıkılıp yerlerine ulusal devletler kuruluyor.

Bizden devletimizi yıkıp, aramızda coğrafi birlikten başka hiçbir bağımız olmayan Rumlarla federal bir devlet kurmamızı istiyorlar. Bunun mantığı yok” dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Başta ABD ve AB olmak üzere birçok devasa güç odağı Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz istiyor. Türkiyesiz Doğu Akdeniz’e giden yolun ilk kavşağında Türkiyesiz Federal bir Kıbrıs oluşturma hedefi var. 2020 yılında seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiyesiz Federal bir Kıbrıs için Güvenlik ve Garantilerin kaldırılmasını kabul ederse bu güçler zafer kazanmış olacaklar. Onun için bu seçimlerde vatandaş ya Güvenlik ve Garantilerin olmadığı Federal bir Kıbrıs arzulayan Cumhurbaşkanı adayına, ya da kendi ayakları üzerine duran çağdaş bir KKTC’yi savunan adaya oy verecek.”

Yuvarlak masa toplantısı öğrencilerin sorularına verilen cevaplarla son buldu.



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