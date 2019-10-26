Araştırmacılar, dinozor sonrası bilinmeyen döneme ait izleri taşıyan fosiller buldular

Bundan milyonlarca yıl önce dinozorları ve canlıların üçte dördünü yeryüzünden silen bir olay yaşandı. Ancak bu olaydan sonra memelilerin nasıl yaşamına devam ettikleri hâlâ tam olarak bilinmiyor. İşte bulunan yeni fosil, bu sorulara cevap olabilir.

Günümüzden 66 milyon yıl önce yaşanan nesil tükenmesinin sonrasında kimsenin ne olduğunu bilmediği bir dönem bulunuyor. Araştırmacılar hâlâ canlıların üçte dördünü ortadan kaldıran ve dinozorların dönemini sona erdiren olayla ilgili kanıtlar topluyorlar.

Bu olaydan sonraki dönemde memeliler ve çiçekli bitkiler gibi modern türlerin öncüleri çoğalmaya başladı. Bunun nasıl bu kadar çabuk gerçekleştiğine ve bu gelişmenin nasıl yaşandığına dair sorular ise hep cevapsız kaldı. Ancak Denver’deki taşılbilimciler (paleontolojistler), geçtiğimiz günlerde bu bilinmeyen döneme ait bir fosil buldular. Fosil, araştırmacılara memeli yaşam biçimlerinin bahsettiğimiz olaydan sonraki iki milyon yıl içerisinde nasıl toparlandığını, adapte olduğunu ve büyüdüğünü eşi görülmemiş bir şekilde anlatıyor.

Keşif, paleontolog Tyler Lyson’ın Güney Afrika’daki meslektaşlarından öğrendiği fosil avı yöntemini denemesiyle gerçekleşti. Tyler ve ekibinin arama gerçekleştirdiği alan ise resmen bir kemik madeni çıktı. Ekip yalnızca birkaç dakika içerisinde dört memelinin kafatasını bulduğunu söyledi.

Son üç yıl boyunca Lyson ve ekibi keşfin yapıldığı alanda 16 memeli türü, 233 bitki türü ve 37.000’den fazla polen tanesi dahil olmak üzere bölgeden 7.000’den fazla fosil çıkardılar. Şimdiye kadar da en az 40 adet memeli kafatası çıkarıldı. Yapılan keşifler, canlıların büyük çoğunluğunu yok eden olayın ardından gelen dönemde memelilerin milyonlarca yıldan ziyade yüz binlerce yıl boyunca nasıl geliştiğini takip etmemizi sağladı.

Bulunan fosiller, bölgede gerçekleşen patlamalara ipucu veriyor. Yaşanan olaydan önce bölge zengin ormanlara sahipti ve pek çok dinozor türüyle birlikte kirpi büyüklüğündeki küçük memelilere de ev sahipliği yapıyordu. Olaydan sonra geriye kalan tek memeliler ise küçük, sıçan büyüklüğünde canlılardı. Ayrıca zengin ormanların yerini neredeyse hiçbir besleyici bitki almamıştı.

Ancak olaydan yalnızca 100.000 yıl içinde daha büyük türler çoğaldı. Bitki türleri de çeşitlendi, artık palmiyelerle oluşan ormanlar bulunuyordu. 300.000 yıl içinde kunduz büyüklüğünde memeliler yaşamaya başladı ve daha çeşitli ormanlar ortaya çıktı. 700.000 yıl içinde ise olaydan sağ çıkan memelilerin 100 katı büyüklüğünde kurt boylu memeliler yaşam buldu. Ayrıca baklagil ailesine ait ilk bitkiler de yetişmeye başladı.

Yalnız, sadece bir bölgeden gelen verilerle küresel genellemeler yapmak henüz mümkün değil. Memelilerin neslinin tükenmesinden sonra büyüdüğü ve çeşitlendiği elbette aşikâr, ancak bu patlamalar ne kadar küresel sorusu sorulmalı. Yalnızca keşfin yapıldığı bu alandan geçecek tonlarca veri bulunuyor.