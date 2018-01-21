Arap yıldızlar “Adı Aşk” kadrosunda

TÜRK FİLMİNE ARAP ÇIKARMASI:

Ünlü Faslı oyuncu Mariam Hussein ve Mustafa Yabaş’ın başrollerini paylaştığı “Adı Aşk” filminde 2014 Orta Doğu Güzeli manken ve aktris Fati Jamali de rol alıyor.

Türk dizi ve sinema filmleri Arap ülkelerinde büyük beğeniyle izlenirken, İnsert Yapım bir yeniliğe imza attı ve Arap dünyasının yıldızlarını bir Türk filminde bir araya getirdi. Ünlü Faslı oyuncu Mariam Hussein ve Mustafa Yabaş’ın baş rollerini paylaştığı “Adı Aşk” filmi 26 Ocak’ta Türkiye’de vizyona giriyor. Orta Doğu ülkelerinde de vizyona girecek filmde, 2014 Orta Doğu Güzeli manken ve aktris Fati Jamali rol alıyor.

Milyonlarca hayranı olan birbirinden ünlü Arap oyuncuların rol aldığı Adı Aşk filminin çekimleri Çanakkale’de gerçekleşti. Filmin yönetmeni Eyüp Dirlik, Cristiano Ronaldo ve Angelina Jolie gibi dünya yıldızlarının rol aldığı Türk dizisinin de yönetmenliğini üstlendi. Çekimlerin 4 hafta sürdüğünü söyleyen Dirlik, özel bir filme imza attıklarını dile getirdi.