Arabistanlı Lawrence’in motosikleti yeniden üretiliyor

İngiliz casus Arabistanlı Lawrence ile ününe ün katan İngiliz ‘Brough Superior’ motosikletlerin üretimine yeniden başlayacak.

Güneybatı Fransa’daki Toulouse bölgesinde bir fabrika, iki dünya savaşı arasındaki döneme damgasını vuran ve İngiliz casus Arabistanlı Lawrence ile ününe ün katan İngiliz ‘Brough Superior’ motosikletlerin üretimine yeniden başlayacak. Lawrence’nin elinde bu modellerden yedi adet bulunuyordu.

Brough Superior motosikletiyle İngiliz kırsalında dolaşan Lawrence, bu motosikletin geliştirilmesine de katkı sağlamıştı. Nottingham’daki fabrika, savaşta kullanıldığı için tahsis bu modelin üretimini 1940 yılında durdurmuş; bu üretimden kalan tarihi modellerin fiyatları müzayedelerde 500 bin Euro’ya ulaşmıştı. Şimdi ise Toulouse yakınlarındaki Saint-Jean’de bulunan ultra modern Brough Superior fabrikasının bu yıl bu model motosikletlerden yaklaşık 100 adet üretmesi bekleniyor. Artık Rolls-Royce motosikletlerin üretimini devralacak olan Brough Superior’un CEO’su Thierry Henriette, Brough’un en iyi motosiklet olduğuna inanıyor.

Bunun ‘kültür hırsızlığı’ olduğunu kabul eden Genel Müdür Albert Castaigne ise, bu motosikletlerin oldukça iyi bir şekilde yapıldığını vurguluyor. Aynı zamanda “İngilizlerin her şeyi affettiğine” vurguda bulunan Castaigne, yeni Brough bisikletlerinin İngiliz Brough Superior Kulübü tarafından tebrik edildiğini, üyelerinin 1930’lara dayanan motosikletleriyle Toulouse’u ziyaret ettiğini de szölerine ekliyor.

2018’de markaya dahil olan Henriette, “Yaklaşık 12 Avrupa ülkesinin yanı sıra Rusya, Avustralya, Meksika ve ABD’den müşterilerimiz var” diyor.

Kendi deyimiyle eğlenceli vakit geçirmek ve motosikletini kişiselleştirebileceği özel aksesuarlar istemek amacıyla Toulouse’daki fabrikayı ziyarete gelen Guadeloupe’den iş insanı Patrick Blandinet, “Logonun altın olmasını istiyorum” diyor.

Brough’un üç neo-retro model sunması bekleniyor: Lawrence’in kullandığı S.S. 100 modelinin çağdaş bir versiyonu, Sand Racer adı altında her türlü arazide kullanılabilecek olan ikinci model ve markanın yüzüncü yılını kutlamak için ‘Anniversary’ adıyla çıkarılan üçüncü model. Bu modellerin fiyatları, özel siparişler haricinde 60 bin ila 100 bin Euro arasında değişiyor.

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Şarku’l Avsat