Arabacıoğlu: En büyük problem yatırım yapılmaması

Havadis Spor Servisinin Sporcular Yazı Dizisi’ndeki bugünkü konuğu basketbolcu Havva Arabacıoğlu Güvensoy oluyor. Futbolcu olan eşi Salih Güvensoy ve eski futbol kalecisi kardeşi Erdinç Arabacıoğlu gibi kendisi de sporun içinde büyümüş olan Havva aynı zamanda bir spor eğitmeni.

Sporcular Yazı Dizisi’ndeki 28’inci konuğumuz olan Havva Arabacıoğlu’nun sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

1-Covid-19 döneminde spor yönetimi için ne düşünüyorsun?

Basketbol maçlarının oynandığı dönemi göz önünde bulunduracak olursak federasyonun iyi yönetim sergilediğini söyleyebilirim.

Tribünlerdeki seyirci sayısına bakacak olursak ve maçların 400-500 kişi ile oynandığını düşündüğümde kendi federasyonum adına bu süreci çok başarılı yönettiklerini belirtmek isterim. Şimdi yeniden eski günlere dönmek için bekliyoruz.

2-Bağlı olduğun federasyonun organizasyonları ve bu dönemdeki çalışması veya çalışma yapmaması için ne düşünüyorsun?

Büyük erkekler arasında düzenlenen Açılış Kupası organizasyonunda birkaç maç izleme şansı buldum.

Özellikle son oynanan kupa finalinde yapmış oldukları organizasyonun ülke standartlarının üstünde olduğunu düşünüyorum. Çalışmaları gayet başarılı idi ve hepimizi sevindirdi.

3-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Federasyonların özellikle seyircileri tribünlere çekmeye yönelik dengeli bir lig ve organizasyonlar yapmaları gerekiyor.

Böyle bir ortam sporcuları motive edeceği gibi, performans ve rekabet gücünü de büyük oranda arttıracağını düşünüyorum. Buna bağlı olarak ta seyir keyfini üst düzeye çekecektir. Açılış Kupası’nda basketbol camiası bunu yaşadı.

4-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl bulun?

Ülkemizin spor adına en büyük probleminin futbola yapılan maddi yatırımın diğer spor branşlarına yapılmaması olduğunu düşünüyorum.

Futbola yapılan yatırım kadar başka branşlara da özen gösterilmiş olsa eminim ülkemizdeki spora bakış ve spor anlayışı da çok daha farklı noktalarda olurdu.

5-Ülkede sporu idare edenlere veya federasyona (hangisi olduğunu belirtiniz. Dilerseniz her ikisine de) ne söylemek istersin?

Her spor branşında alt yapılara daha çok önem verilip, daha çok yatırım yapılmalı. Bunun için de her spor branşına yönelik eksiklikler (salon – saha vb ) giderilmeli.