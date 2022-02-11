Ara tatilde çocukların teknoloji kullanımına dikkat!

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri, tatil sürecinde çocukların teknoloji kullanımına dikkat çekerek, “Teknolojinin tatilde hangi amaçlarla kullanıldığı çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Teknolojinin bilgiye ulaşmada bir araç olduğunu hatırlatan Nuri, “Çocuklar için tatilin en önemli hedeflerinden biri teknolojidir. Ancak tatil dönemlerinde başlayan sınırsız teknoloji kullanımı bağımlılık riski taşıyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, aşırı teknoloji kullanımının henüz bir davranışsal bozukluk olarak tanımlanmadığını belirterek, “Ancak, kullanıma bir sınırlama getirememe, sosyal ve akademik yaşama zarar vermesine rağmen kullanmaya devam etme, cihaza ulaşım kısıtlandığında yoğun kaygı duyma, giderek artan sürelerde kullanım şeklindeki belirtileriyle bir davranışsal bağımlılık haline gelmektedir” açıklamasında bulundu.

Çocukların internet başında geçirdiği zamanın, onları sosyal ve akademik aktivitelerden alıkoyduğunu işaret eden Nuri, “Ayrıca hareketsiz bir yaşam ve günlük alışkanlıkların bozulmasıyla fiziksel hastalıklar için de riskli bir durum yaratabilir” bilgisini paylaştı.

Nuri, teknoloji kullanımında çocukların yaşlarına göre günlük kullanım saatlerinin belirlenmesi gerektiğini de ifade ederek, çocukların tek başlarına interneti kullanmamaları önerisinde bulundu.

Teknoloji ile fazla zaman geçiren çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite görülme oranının, maruz kalmayan çocuklara göre daha yüksek olduğunu söyleyen Nuri, bu nedenle çocukların teknoloji kullanım sürelerine ve içeriğe dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Nuri, özelikle 0-3 yaş arası çocukların teknolojiden olduğunca uzak tutulmalı diyerek, çocukla teknoloji dışında zaman geçireceği aktiviteler sunmanın, ailece vakit geçirmenin, spor veya sanatsal aktivitelerde bulunmanın faydalı olacağını dile getirdi.

Ebeveynlerin öncelikle kendi teknoloji kullanım alışkanlıklarını da gözden geçirmeleri gerektiğini söyleyen Nuri, teknoloji bağımlısı olan ebeveynlerin çocuklarında da böylesi bağımlılıklar olabileceğini kaydetti.

Nuri, günlük yaşamında teknoloji ile çok fazla vakit geçiren ve elinden teknolojik cihaz alınmak istendiğinde çok aşırı tepkiler veren çocuklar için bir çocuk-ergen psikiyatri uzmanından yardım alınmasının faydalı olacağını da sözlerine ekledi.