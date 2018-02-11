Apple’dan olimpiyatlara özel rehber

PYEONGCHANG 2018 OFFİCİAL APP Kış Olimpiyatlarının resmi uygulaması ile oyunların ajandasını güncel olarak takip edebilir, kimin ne zaman piste çıkacağını öğrenebilirsin. Ayrıca kurallar da dahil olmak üzere pek çok bilgiye de bu uygulama ile ulaşmak mümkün.

iTRANSLATE Olimpiyat havasını yakından takip etmek için PyeongChang’a mı gitmek istiyorsun? Restoranda sipariş vermek, taksi şöförü ile gerekli iletişimi kurabilmek gibi günlük önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iTranslate uygulamasının pratik önerilerinden faydalanabilirsin.

EUROSPORT Eurosport ile Olimpiyat Oyunlarını yakından takip edebilirsin. Anlık bildirimlere, özel videolara ve daha pek çok içeriğe kolayca ulaşmak mümkün.

GO PYEONGCHANG Yoğun Olimpiyat programı içerisinde şehirde yolunu bulmak istersen Go P yeongChang uygulamasını deneyebilirsin.