Apple’dan olimpiyatlara özel rehber

23. Kış Olimpiyatları Güney Kore’nin PyeongChang kentinde bugün yapılan açılış töreni ile başladı. 23 Şubat tarihine devam edecek olan bu önemli spor etkinliği milyonlarca spor takipçisi tarafından yakından takip edilecek. Apple App Store Tab’inde size özel bir “Kış Olimpiyat Oyunları Rehberi” hazırladı.
PYEONGCHANG 2018 OFFİCİAL APP
Kış Olimpiyatlarının resmi uygulaması ile oyunların ajandasını güncel olarak takip edebilir, kimin ne zaman piste çıkacağını öğrenebilirsin. Ayrıca kurallar da dahil olmak üzere pek çok bilgiye de bu uygulama ile ulaşmak mümkün.
iTRANSLATE
Olimpiyat havasını yakından takip etmek için PyeongChang’a mı gitmek istiyorsun? Restoranda sipariş vermek, taksi şöförü ile gerekli iletişimi kurabilmek gibi günlük önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iTranslate uygulamasının pratik önerilerinden faydalanabilirsin.
EUROSPORT
Eurosport ile Olimpiyat Oyunlarını yakından takip edebilirsin. Anlık bildirimlere, özel videolara ve daha pek çok içeriğe kolayca ulaşmak mümkün.
GO PYEONGCHANG
Yoğun Olimpiyat programı içerisinde şehirde yolunu bulmak istersen Go P yeongChang uygulamasını deneyebilirsin.
KAKAOMAP
Meraklı Turistler için bir cennet olan Güney Kore’de keşfedilecek güzellikleri bulmak istersen bu uygulamayı indirebilirsin.