Apple’dan olimpiyatlara özel rehber

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23. Kış Olimpiyatları Güney Kore’nin PyeongChang kentinde bugün yapılan açılış töreni ile başladı. 23 Şubat tarihine devam edecek olan bu önemli spor etkinliği milyonlarca spor takipçisi tarafından yakından takip edilecek. Apple App Store Tab’inde size özel bir “Kış Olimpiyat Oyunları Rehberi” hazırladı.

  • PYEONGCHANG 2018 OFFİCİAL APP

    PYEONGCHANG 2018 OFFİCİAL APP
    Kış Olimpiyatlarının resmi uygulaması ile oyunların ajandasını güncel olarak takip edebilir, kimin ne zaman piste çıkacağını öğrenebilirsin. Ayrıca kurallar da dahil olmak üzere pek çok bilgiye de bu uygulama ile ulaşmak mümkün.

  • iTRANSLATE

    iTRANSLATE
    Olimpiyat havasını yakından takip etmek için PyeongChang’a mı gitmek istiyorsun? Restoranda sipariş vermek, taksi şöförü ile gerekli iletişimi kurabilmek gibi günlük önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iTranslate uygulamasının pratik önerilerinden faydalanabilirsin.

  • EUROSPORT

    EUROSPORT
    Eurosport ile Olimpiyat Oyunlarını yakından takip edebilirsin. Anlık bildirimlere, özel videolara ve daha pek çok içeriğe kolayca ulaşmak mümkün.

  • GO PYEONGCHANG

    GO PYEONGCHANG
    Yoğun Olimpiyat programı içerisinde şehirde yolunu bulmak istersen Go P yeongChang uygulamasını deneyebilirsin.

  • KAKAOMAP

    KAKAOMAP
    Meraklı Turistler için bir cennet olan Güney Kore’de keşfedilecek güzellikleri bulmak istersen bu uygulamayı indirebilirsin.