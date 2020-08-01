Apple yeniden “dünyanın en değerli şirketi”

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Suudi petrol \u015firketi Aramco'nun ge\u00e7en aral\u0131kta 1,7 trilyon dolarl\u0131k piyasa de\u011feriyle halka arz edilmesi ile kaybetti\u011fi 'd\u00fcnyan\u0131n en de\u011ferli \u015firketi\u2019 unvan\u0131n\u0131, hisselerinin bug\u00fcnk\u00fc borsa i\u015flemlerinde y\u00fczde 6,84 de\u011ferlenmesiyle geri kazand\u0131.\r\n\r\n\r\nABD merkezli teknoloji \u015firketi Apple, beklenenden iyi gelen k\u00e2r rakamlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan piyasada de\u011ferinin\u00a0Saudi Aramco'yu ge\u00e7mesiyle birlikte\u00a0d\u00fcnyan\u0131n en de\u011ferli \u015firketi oldu.\r\n\r\nApple hisseleri cuma g\u00fcnk\u00fc i\u015flemlerde y\u00fczde 10 y\u00fckselerek g\u00fcn\u00fc 1.817 trilyon dolarl\u0131k rekor piyasa de\u011feriyle tamamlad\u0131.\r\n\r\n\u015eirket, Suudi Arabistan'\u0131n Aral\u0131k ay\u0131nda Riyad'da i\u015flem g\u00f6rmeye ba\u015flayan ulusal petrol \u015firketinin de\u011ferini (1.76 trilyon dolar) ilk kez ge\u00e7ti.\r\n\r\nBusiness Insider'\u0131n haberine g\u00f6re, d\u00fcnyan\u0131n en de\u011ferli \u015firketi olmas\u0131 \u00f6ncesinde Apple, Microsoft Corp. ile ABD'nin\u00a0Borsada i\u015flem g\u00f6ren en b\u00fcy\u00fck \u015firketi unvan\u0131 i\u00e7in \u00e7eki\u015fiyordu.\r\n\r\nAramco ise en ba\u015fta ilk halka arz\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilirken Veliaht Prens Mohammed bin Salman'\u0131n beklentilerini kar\u015f\u0131lamam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nBin Salman 2 trilyon dolarl\u0131k bir de\u011ferleme ve 100 milyar dolar civar\u0131nda kaynak toplamak istiyordu. Ancak yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar b\u00f6yle bir fiyatlamadan ka\u00e7\u0131nd\u0131. \u015eirket, daha k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 bir halka arz ile yakla\u015f\u0131k 30 milyar dolar sermaye toplad\u0131.\r\n\r\nSonras\u0131nda ise corona vir\u00fcs\u00fcn neden oldu\u011fu talep d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcnden dolay\u0131 bu y\u0131l petrol fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan \u00e7\u00f6k\u00fc\u015f geldi.\r\nAramco hisseleri, aral\u0131k sonundan bu yana -di\u011fer petrol \u015firketlerinden \u00e7ok daha az gerilemi\u015f olsa da- y\u00fczde 6.4 d\u00fc\u015ft\u00fc. Exxon Mobil Corp. s\u00f6z konusu d\u00f6nemde y\u00fczde 40, Royal Dutch Shell Plc y\u00fczde 50 de\u011fer kaybetti.\r\n\r\nPandemi d\u00f6neminde pazar pozisyonunu g\u00fc\u00e7lendirmesinden dolay\u0131 olumlu etkilenen Apple'\u0131n hisseleriyse bu y\u0131l y\u00fczde 45 de\u011fer kazand\u0131. \u015eirketin g\u00fc\u00e7l\u00fc bir bilan\u00e7osu ve dijital hizmetleri sayesinde h\u0131zl\u0131 b\u00fcy\u00fcyen faaliyetleri bulunuyor.\r\n\r\n