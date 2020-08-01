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Apple yeniden “dünyanın en değerli şirketi”

1 Ağustos 2020
Dünyanın en değerli şirketi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Suudi petrol şirketi Aramco’nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği ‘dünyanın en değerli şirketi’ unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle geri kazandı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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