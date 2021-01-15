Apollon: Szalai’nin transferi için Fenerbahçe ile anlaştık

Güney Kıbrıs ekibi Apollon, Attila Szalai’nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı
Güney Kıbrıs ekibi Apollon, Attila Szalai’nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını ve Macar stoperin sağlık kontrolü için İstanbul’a gideceğini açıkladı.
Szalai kimdir?
Attila Szalai 20 Ocak 1998 tarihinde Macaristan’ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi. 22 yaşında olan, babasıyla aynı ismi paylaşan ve babası gibi futbolcu olan Attila Szalai, Macaristan’da Göd, Vac City ve Vasas genç takımlarında forma giydikten sonra 2012 yılında Rapid Wien tarafından antrenmanlara çağırıldı. 1 haftalık deneme sonrası Rapid Wien kulübü oyuncu ile sözleşme imzaladı.