Antrenörleri Derneği’nde görev dağılımı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde Eylül ayı sonunda yapılan genel kurulu sonrasında başkanlığa getirilen Hasan Topaloğlu yönetiminde çalışacağı yeni yönetim kurulunu oluşturarak görev dağılımı yapıldı. Önceki akşam dernek lokalinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar da alındı.

Genel kurula gidiliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde mevcut tüzükte var olan eksikliklerin giderilmesi bazı maddelerin düzeltilmesi ve değişikliklerin yapılmasına olanak sağlama adına tüzük değişikliği için genel kurula gidiliyor.

Yeni kararlar alındı

Dernek ilk toplantısında şu kararları aldı: “Antrenörler Derneği yönetim kurulu yaptığı toplantıda almış olduğu karalar web sitesi ve Facebook sayfası güncellenerek aktif hale getirilmesi, Antrenör eğitimleri konusunda KTFF ile görüşülüp Derneği aktif olarak eğitimlerin içerisinde yer alması sağlanacak. “Bölgesel Toplantılar” yapılacak, Bölgelere şube açılması için çalışma başlatılacak. Seminerleri bölgelere yayıp daha sık yapılarak kalite artırılacak. AEFCA (Avrupa Antrenörler Birliği) üyelik çalışması başlatılacak. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile iyi ilişkileri devam ettirip, Türkiye’de yapılan seminerlere üyelerimizi gönderilmesi. Yönetimimiz dışında 8 komite kurulacak, bu komiteler yönetimle birlikte çalışacak. Hukuk komitesinde Avukat bulundurup üyelerimizin haklarını savunacak. Yönetimden her bölgeden 2-3 arkadaşı devamlı takımlarımızın antrenmanlarını ziyarete gönderip yanlarında olunacak. Antrenörler Derneği Kupası hayata geçirilecek. Elimizdeki 6,5 dönümlük arazinin alındığını öğrenip bunun için çalışma başlatacağız, bu yer alındı ise başka yer için çaba gösterilecek. Lig öncesi, teknik adamları bir kaynaşma yemeği ve genel olarak bir kokteyl ile bir araya getirilecek. Derneğe gelir getirici çalışmalar için sponsorluk görüşmeleri gerçekleştirilecek. Sezon başı ve devre arasında antrenörlerin Türkiye’de antrenman takip ve kendilerini yenileme şansı yaratılacak. Yurt dışında görev alan Aysel Uçkan, Serhat Deniz, Hasan Minci ve Mustafa Piro gibi isimlerden faydalanılması, 24 yıl kesintisiz başkanlık yapan Süleyman Göktaş’ın fahri başkanlığa getirilmesi, yıllık planlama çalışması yapılarak yol haritasının belirlenmesi konusunda kararı alındı ve icraat komitesi kuruldu. 8 ana başlık altında komiteler kurularak daha aktif çalışma kararı alındı. Alt yapı komitesi, Dış ilişkiler komitesi, Sosyal işler komitesi, Eğitim komitesi, İnşaat komitesi, Spor komitesi, Hukuk komitesi ve Danışman komitesi. Antrenörlere kimlik kartı çıkarma, Bölgelerde şube açılması için yer tespiti ve görüşme yapma kararı alındı. Spor Dairesi ile görüşülerek dernek binasında bulunan boş alanın başkan ve yönetim odası yapılması konusunda destek verilmesi konusunda kararı alındı. Önümüzdeki haftadan itibaren Cumhurbaşkanı, Başbakan, Spor Dairesi ve Futbol Federasyonu’na yönetim kurulu ile birlikte Belediye Başkanlarını ve bir çok makama ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirilmesi kararları alındı”

Görev dağılımı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde Hasan Topaloğlu başkanlığında görev yapacak yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oluştu.

Başkan Vekili Hüseyin Dayı, Başkan Vekili Mehmet Kemancıoğlu, Genel Sekreter Hişam Tarazi, Veznedar Hasan Kargılı, Muhasip Mustafa Piro, Futbol Federasyonu sorumlusu Hüseyin Kınacı, Eğitim Sorumlusu Bülent Aytaç, Medya İletişim Sorumlusu Eray Yavuk, Lokal ve Üye Sorumlusu Erman Çelik, Üye ve Sağlık Sorumlusu Derviş Dağman, Dış İlişkiler ve Lefkoşa Bölge sorumlusu Özgü Bayraktar, Basın ve Gazimağusa bölge sorumlusu Ahmet Ogan, Girne Bölge sorumlusu Afün Girgen, Güzelyurt ve Lefke Bölge Sorumlusu Cengiz Bahşi, Mesarya Bölge sorumlusu Umut Güden, İskele ve Karpaz Bölge sorumlusu Mürsel Altuntaş, Futbol Altyapılar Sorumlusu Hasan Özkan, Sosyla İşler ve Organizasyon Sorumlusu Aşkın Meşeli görev yapacak.

Belirlenen diğer kurullar ise şöyle:

Denetleme kurulu : Rıza Erseven, Salih Sakallı, Mehmetali Özgürgün

Yedek Üyeler : Önder Mutsuzlar, Ertan Bulut.

Haysiyet Kurulu : Emre Perçinci, Sedat Devecioğlu, Mehmet Piro

Yedek Üyeler : Şerif Ogan, Hasan Burgaç.