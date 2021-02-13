Antidepresanların balıkların kişiliğini yok ettiği ortaya çıktı

Bilim insanları, ilaç kullanan kişilerin tuvalete gitmesiyle suya karışan antidepresanların, balıklar üzerindeki etkisini incelemek için lepistes balığı üzerinde bir araştırma yaptı. Bulgular, fluoksetin antidepresanına maruz kalan balıkların kişiliğinin yok olduğunu ve davranışlarının birbirine benzediğini gösterdi.

Balıkların davranışlarının birbirine benzemesi tehlike arz ediyor. Çünkü balıklar, diğer balıkların davranışlarını izleyerek neler yapıp yapmaması gerektiğini öğreniyor. Örneğin bir balık yanlış karar verip ölürse, diğerleri bunu yapmayıp hayatta kalabiliyor.

Söz konusu araştırmayı yöneten, Batı Avustralya Üniversitesi’nde davranışsal ekolojist olan Giovanni Polverino bu konuda şöyle konuştu:

Ne yazık ki davranışlardaki çeşitliliğin, fluoksetine maruz kalan balık popülasyonlarında azaldığını keşfettik. Bu, değişen ve giderek kirlenen bir dünyada büyük balık gruplarını günden güne artan bir ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Daily Mail’in haberine göre, antidepresan, ilacı kullanan kişilerin tuvalete gitmesiyle suya karışıyor. Çünkü insan vücudu, ilacın bir kısmını kullanırken geri kalan kimyasalı vücuttan atıyor. Arıtma tesisleri de antidepresanı filtreleyemiyor.

Polverino ise bu tür ilaçların insanlar için yapıldığına işaret etti ve diğer hayvanları kötü etkilemesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Şimdiye kadar antidepresanların hayvanlar üzerindeki etkisini inceleyen pek çok araştırma yürütülse de bunlar genellikle hayvanlardan alınan ortalama verilere odaklanmıştı. Bu araştırmada fluoksetinin her bir balık üzerindeki etkisi incelendi.