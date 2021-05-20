Antarktika’da dünyanın en büyük buzdağı koptu

Daha önce bu unvana Weddell Denizi’nde yüzen bir diğer buzdağı 3 bin 380 kilometrekarelik A-23A sahipti.

A-76, 175 kilometre uzunluğa ve 25 kilometre de genişliğe sahip.

Dev buzdağı, kıyaslandığında 3 bin 640 kilometrekarelik büyüklüğe sahip İspanya’nın ünlü turistik adası Mallorca’dan da büyük.

Buzdağlarının isimleri Antarktika’nın ilk harfini ve sonra da birbirini izleyen sayıları alıyor. Buzdağı yeniden kırıldıysa sonuna bir de ardışık bir harf ekleniyor.