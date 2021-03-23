Anne ve 3 yavrunun yeni adresi Cumhurbaşkanlığı Sarayı

KTVHB Başkanı başkanı Burak Toksoy Bellapais’te eski yıkık kullanılmayan bir ev içerisinde bulunan anne ve yavrularının Sibel Tatar tarafından sahiplenildiğini açıkladı.

KTVHB Başkanı başkanı Burak Toksoy Bellapais’te eski yıkık kullanılmayan bir ev içerisinde bulunan anne ve yavrularının Sibel Tatar tarafından sahiplenildiğini açıkladı. Anne ve 3 yavrusu gerekli kontrol ve bakımın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı bahçesinde bulunan geniş kafese yerleştirildi.

Açıklama şöyle:

Kısa bir süre önce sosyal medyada paylaşılan Bellapais’te eski yıkık kullanılmayan bir ev içerisinde bulunan 1 adet dişi anne köpek ile yaklaşık 3 aylık yaşta 2’si erkek 1’i dişi yavruları hakkındaki anne ve küçük köpeklere yardım çağrısı doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Ersin TATAR’ın değerli eşi Sibel TATAR, duyarlı ve hassas yaklaşımı ile Veteriner Dairesi’ne ulaşmış ve yardım talebinde bulunmuştur. Birliğimiz ve Daire ortak hareketle, hemen köpekleri bulundukları yerden alıp, ilk muayene ve iç parazit ilaçlamalarını yaparak, Sibel Hanım’ın isteği doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı avlusunda bulunan köpekler için geniş kafese yerleştirmiştir.

Akabinde Sibel TATAR Hanımefendi ile yapılan ön görüşmede, ülkemizde sokak hayvanları ile ilgili hayvanların ve toplumun yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri konuşulmuş olup, kendilerinin topluma fayda sağlayacak bu konudaki her projeye açık olduğunu ve destek verdiğini beyan etmiştir. Birliğimiz ve Dairemiz adına göstermiş olduğu hassasiyet adına teşekkürü bir borç bilir, örnek teşkil etmesini temenni ederiz.

Vet.Hek.Burak TOKSOY

KTVHB Başkanı