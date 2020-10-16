Ankara’ya ‘provokatif eylemlerden geri adım’ çağrısı yapan AB liderleri, yaptırım konusunu aralık zirvesine dek dondurdu

Bu ayki ikinci AB zirvesinin sonuç bildirisinde, Ankara’nın ‘tek taraflı ve provokatif eylemlerinden üzüntü’ dile getirildi. Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ve Kapalı Maraş’ın açılmasından acilen geri adım atması için çağrı yapılırken, yaptırım konusu aralıktaki zirveye bırakıldı.

AB liderlerinin ekim ayındaki ikinci zirvesinde resmi gündemde olmamasına rağmen Türkiye’nin 1-2 Ekim zirvesinden önce geri çektiği Oruç Reis sismik araştırma gemisini bu hafta Doğu Akdeniz’e geri göndermesi de ele alındı.

Provokasyon suçlaması

Zirvenin dünkü bölümünde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ‘Türkiye’nin provokatif ve saldırgan eylemlerini istikrarlı şekilde devam ettirdiğinden’ yakındı.

‘Aldatılan Avrupa’nın sabrı tükenmek üzere’

Bugün zirveyle ilgili Atina’da açıklama yapan Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas da ‘Türkiye’nin güvenilmez olduğunu kanıtladığını, Türkiye’nin kendisinin uzlaşıya uyacağına inanan ülkeleri bile tekzip ettiğini, dolayısıyla Türkiye tarafından aldatılan Avrupa’nın sabrının tükenmek üzere olduğunu’ söyledi.

Çipras’tan 12 deniz miline teşvik

Atina’da değerlendirmede bulunan eski başbakan, anamuhalefet lideri solcu Aleksis Çipras, ‘Yunanistan’ın karasularını 6’dan 12 deniz miline genişletme hakkını savunmasının tek yolunun, bu hakkı kullanması olduğunu’ iddia etti. Türkiye’nin taraf olmadığı 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS), kıyıdaş ülkelere karasularını 12 deniz miline kadar ilan etme hakkı veriyor. 1995’te Atina’nın bu hakkı saklı tuttuğunu ilan etmesine, Ankara, savaş sebebi (casus belli) sayacağını ilan ederek karşılık vermişti.