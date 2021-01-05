Ani kalp durmasında ölüm riskini 9 kat azaltabilecek cihaz geliştirildi

CNBC’de yer alan habere göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin halihazırda incelediği Neurescue, kateter denen ve damara sokulabilen tüpten meydana geliyor. Cihaz, bacaktaki femoral arter denen damarlara yerleştirilip bir dakika içinde vücudun alt bölgesindeki kan akışını bloke edip hayati organlara yönlendiriyor. Hayati tehlike meydana geldiğinde beyne ve kalbe kan akışını artırmak üzere tasarlanan cihaz, doktorun kan kaybını kontrol etmesi için gereken süreyi ikiye katlayabilir.

Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 programının fonladığı Neurescue’nun kurucusu Dr. Habib Frost, söz konusu zaman aralığını genişletmeyi ve bu sayede kalbi duran hastalara stent ve kalp pili takacak imkanı yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Cihaz şu an profesyoneller için tasarlanmış olsa da Dr. Frost, doktor olmayanların da kullanabileceği Neurescue’yu geliştirmeyi umuyor.