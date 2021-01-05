Ani kalp durmasında ölüm riskini 9 kat azaltabilecek cihaz geliştirildi
Bilim insanları, geliştirdikleri Neurescue adlı cihazla dünyadaki en yaygın ölüm nedenlerinden ani kalp durmasının hayatta kalma oranını yükseltmeyi hedefliyor.
Dünya genelinde yılda 7 ila 9 milyon kişi, ani kalp durmasından hayatını kayberken bu durumdaki kişilere uygulanan standart işlemler kalp masajı ve kalbe elektroşok vermek. İki yöntemle vücuttaki kan akışının yaklaşık üçte biri sağlanırken kalp masajı hastanın ömrünü yaklaşık 30 dakika uzatıyor. Sürenin az olmasıyla kan eksikliği, beyin hasarına ve ölüme yol açabiliyor. Bahsi geçen yöntemlerle her 10 kişiden birini sağ kurtarılırken Danimarka’nın başkenti Kopenhag merkezli Neurescue cihazı, bu hayatta kalma oranını 9’a yükseltmeyi hedefliyor.
CNBC’de yer alan habere göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin halihazırda incelediği Neurescue, kateter denen ve damara sokulabilen tüpten meydana geliyor. Cihaz, bacaktaki femoral arter denen damarlara yerleştirilip bir dakika içinde vücudun alt bölgesindeki kan akışını bloke edip hayati organlara yönlendiriyor. Hayati tehlike meydana geldiğinde beyne ve kalbe kan akışını artırmak üzere tasarlanan cihaz, doktorun kan kaybını kontrol etmesi için gereken süreyi ikiye katlayabilir.
Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 programının fonladığı Neurescue’nun kurucusu Dr. Habib Frost, söz konusu zaman aralığını genişletmeyi ve bu sayede kalbi duran hastalara stent ve kalp pili takacak imkanı yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Cihaz şu an profesyoneller için tasarlanmış olsa da Dr. Frost, doktor olmayanların da kullanabileceği Neurescue’yu geliştirmeyi umuyor.
Cihaz ilkin şiddetli kanamalarda kullanılacak ve gelecekte ani kalp durması için başvurulacak.
Independent Türkçe, CNBC