Dünya

Angela Merkel’den titremesiyle ilgili kaygılara ‘İyiyim’ yanıtı

30 Haziran 2019

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kameralar önünde iki defa titrerken görülmesi üzerine sağlık durumuyla ilgili kaygılara “İyiyim” yanıtı verdi.

Japonya’daki G20 zirvesinde Alman DPA haber ajansına konuşan Merkel, ‘sağlığıyla ilgili endişelerin çıktıkları hızla yok olacağına inandığını’ söyledi.

Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel ‘doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını’ ifade etti.

Merkel Perşembe günü Berlin’deki törende iki dakika boyunca titrerken görülmüştü.

Gelecek ay 65 yaşına basacak olan Angela Merkel, titremesi durana kadar kollarını kavuşturup bekledi. Bu sırada da kendisine uzatılan bir bardak suyu reddetti.

Merkel daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin yanında titrerken görülmüş, sebebinin sıcak havalar nedeniyle ‘su kaybı’ (dehidrasyon) olduğunu söylemişti.

Almanya Başbakanı 2017 yılında Meksika ziyareti sırasındaki bir askeri törende de titreme nöbetine girmişti.

Merkel’in düzenli sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir sıkıntısı olmadığı bildiriliyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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