Anastasidis Cenevre’ye siyasi parti başkanlarıyla gidiyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Cenevre’de yapılacak 5+1 gayrı resmi toplantıya siyasi parti başkanlarıyla birlikte gitmeye hazırlanıyor.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum siyasi partilerin başkanlarına, Cenevre’de yapılacak olan 5+1 gayrı resmi toplantıda kendisine eşlik etmeleri teklifinde bulundu.

Anastasiadis’in söz konusu teklifi, bugünkü Ulusal Konsey toplantısı sırasında sunduğu bildirildi. Anastasiadis’in teklifini, ELAM dışındaki Kıbrıs Rum siyasi parti başkanlarının olumlu karşıladığı belirtildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan bazı parti başkanları, Nisan ayı sonunda gerçekleştirilecek olan gayrı resmi toplantıya ilişkin hem süreçten hem de toplantının özünden kaynaklanan bazı endişelerini dile getirdiler.

Kousios: ELAM dışındaki partiler teklifi olumlu karşıladı

Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Kriakos Kousios, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Avrupa kurumları ile yaptığı temasların yanı sıra, Devlet Başkanları ile yaptığı görüşmeler hakkında Ulusal Konseyi bilgilendirdiğini kaydetti.

Kousios açıklamasının devamında, Anastasiadis’in teklifinin ELAM harici tüm parti başkanları tarafından kabul edildiğini ifade ederek, 5+1 gayri resmi Cenevre görüşmesinden önce Ulusal Konseyle yeniden bir toplantı yapılacağını da kaydetti.