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Anastasiadis’in testi yine pozitif
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, geçtiğimiz Salı günü Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında girdiği karantina döneminden, bugünkü testinin yine pozitif sonuçlanması sebebiyle çıkamadı.
Güney Kıbrıs’taki haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün yapılan koronavirüs testinin yine pozitif çıktığını duyurdu.
Yarın rutin işlerine dönmesi beklenen Anastasiadis’in bu sonuç sonrasında, testi negatif çıkana kadar karantinada kalmayı sürdüreceği kaydedildi..