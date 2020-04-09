Anastasiadis kiliseden onay aldı

Başpiskokopos Hristomos, Rum Bakanlar Kurulu’nun Paskalya ayin ve kutlamalarının ertelenmesi konusunda aldığı kararı desteklediğini açıkladı. Rum Lider Nikos Anastasidis tarafından bugün kabul edilen başpiskopos, kilisenin koronavirüs salgını ile mücadelede üstüne düşen görevi yerine getireceğini belirti. Anastasiadis ile Hrisostomos, paskalya ayininin koşullar müsaade ettiği ileriki bir zamanda gerçekleştirilmesi konusunda hemfikir oldukları mesajı verdiler. Başpiskopos, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için kilisenin alınan tedbirlere sadık kalacağını ve uygulamayı teşvik edeceğini söyledi.