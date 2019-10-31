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Anastasiadis ailesinin Seyşeller’deki tatili için özel jet kiralayacak parayı nereden buldu?

31 Ekim 2019
Stefanos Stefanu

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, Anastasiadis’in yurtdışı ziyaretlerinin çoğunda, 2016 yılında vatandaş yapılan Suudi Şeyhi Abdulrahman Mahfouz’un jetini kullanmasıyla ilgili eleştirilerde bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre Stefanu, bu durumun etik kurallara aykırı olduğunu belirterek, Anastasiadis’ten, Seyşeller’de tatile gitmek için Suudi şeyhinin jetini kullanıp kullanmadığı ve bu jeti kullanmak için gereken parayı nerden bulduğu sorularını yanıtlamasını istedi.

Stefanu, Suudi şeyhinin nereye yatırım yapıp da vatandaşlık aldığı sorusunun da henüz yanıtlanmadığını ifade etti.

Habere göre Stefanu, benzer soruların bir süre önce AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis tarafından da yöneltildiğini ve yanıtlanmadığını kaydederek, Anastasiadis’in bu konulardaki sessizliğini korumasının, “suçunu kabul ettiğini” gösterdiğini söyledi.



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