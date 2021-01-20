ABD’de Donald Trump döneminin sonuna gelindi

Kasım ayındaki seçimi kaybeden Başkan Donald Trump bugün görevi Demokratların adayı Joe Biden’a devrediyor.

Saat 16.15’te ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi Beyaz Saray’dan ayrıldı. Trump ve ailesi Beyaz Saray’ın bahçesindeki helikoptere binerek başkanlık konutunu terketti.

Kasım ayında başkan seçilen Joe Biden’ın Türkiye saati ile 19.30’da yemin etmesi bekleniyor.

Donald Trump, giderken uzun yıllardır ABD siyasetinde devam eden bir geleneği daha bozuyor.

Trump, helefi Joe Biden’ın yemin törenine katılmayacak.