Kıbrıs

Amcaoğlu: Kime ne kadar avans verilebileceğini biliyorum

11 Ağustos 2020
Olgun Amcaoğlu, meclis, avans, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Belediyesi,

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Meclis’teki konuşmasında, Gazimağusa Belediyesi’ne verilen avansla ilgili kendisinin Maliye Bakanı olarak yasaların kendisine verdiği yetkiden haberdar olduğunu ve kime ne kadar avans verebileceğini bildiğini kaydetti.

28 belediyenin 19’unun mali sorun yaşandığını ilk kez kendi döneminde protokol imzalanarak ödeme planı yapıldığını söyleyen Amcaoğlu, Maliye Bakanı olarak sıkışan hiçbir belediyeye sırtlarını dönemeyeceklerini ve yasal zeminde destek olacaklarını belirtti.

Amcaoğlu, Genel Tarım Sigortası’nın bütçesi görüşülürken, bakanlık sayfasından paylaşılamayan bilgilerin de en kısa zamanda sayfada yerini alacağını kaydetti.

Fonda toplanan parayla ilgili de bilgi veren Amcaoğlu, bakanlık olarak üzerlerine düşen tüm adımları atarak ödemeleri harfiyen yerine getirdiklerini söyledi.

Amcaoğlu, tarım sektörüyle uğraşanların sigortalanması konusunda sıkıntı olduğunu ve bir an önce bu konuda çalışma başlatılmasını istediklerini, kendilerinin bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 20 kabul ve 14 ret oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. 16 milletvekili oylamaya katılmadı.


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