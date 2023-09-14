Vakıflar Örgütü, Din İşleri Dairesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Beha Köprülü arasında Gönyeli sınırları içerisinde cami yapımı konusunda protokol imzaladı.

Protokole Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi adına Prof. Dr. İbrahim Benter, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve bağışçı Beha Köprülü imza koydu.

İmza töreninde yapımı hedeflenen caminin ödemeleri ile ilgili olarak da bilgilendirme yapıldı. İlk etapta caminin yapım ücreti Hayırsever Beha Köprülü tarafından Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin şartlı bağış hesabına bağışlanacak olan £250,000 Sterlinden karşılanacak. Cami yapımının tamamlanması için £250,000 Sterlinin yetersiz kalması halinde Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi gerekli giderleri karşılayacak.

İsmi Limasollu Beha Hüseyin Köprülü Cami olacak

Yapılan açıklamada Camiye “Limasollu Beha Hüseyin Köprülü Cami” adının verileceği ifade edildi.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından proje ve ihalesi üstlenilen Cami’nin şekline, büyüklüğüne ve görüntüsüne Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi karar verecek. 18 ay içerisinde bitirilmesi planlanan caminin donanımı da Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından karşılanacak.

Amcaoğlu: Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada Gönyeli’de uzun zamandır bir cami ihtiyacının açıkça görülmekte olduğunu ifade ederek mevcut caminin ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. Özellikle cenaze olduğu günlerde ciddi bir sıkıntı yaşandığını kaydeden Amcaoğlu, “Gönyeli-Alayköy gelişime açık ve günden güne büyüyor. Bu nedenle Çevre Yolu’nun da geçeceği bir noktaya, Gönyeli-Kanlıköy’ün birleştiği noktada bulunan araziye cami yapmayı hedefliyoruz. Böyle güzel bir olaya vesile olan Köprülü ailesine ve Vakıflar İdaresi’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah işbirliği içerisinde Gönyeli-Alayköy’e güzel bir cami kazandıracağız. Beha Köprülü abimiz yıllarca bir kenarda biriktirdiği parasını bu hayırlı iş için harcamaya karar verdi. Bu projenin büyük ölçüde finansmanını sağlayacak Köprülü ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Köprülü: “Atalarımızdan aldığımız öğütlerle hayır işi yapıyoruz”

Gönyeli-Alayköy’e yapılacak caminin yapımını üstlenen Beha Köprülü ise yaptığı konuşmada hem Vakıflar Örgütü’ne hem de Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu’na teşekkürlerini sundu. Köprülü, atalarından aldığı dersler ve öğütlerle bu hayır işini yapmaya karar verdiklerini ifade ederek caminin kısa sürede tamamlanması ile vatandaşların hizmetine gireceğini belirtti.

Benter: Köprülü ailesi diğer insanlarımıza örnek olsun

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise “Bugün benim için çok mutlu bir gün. Çok hayırlı bir iş yapıyoruz. Peygamber efendimizin “insanların en değerlisi insanlara faydalı olandır” sözünü çok önemsiyorum. İnsanlara hayır işi yaparak faydalı olan kişiler Allah katında en değerlidir. Çok zenginlerimiz vardır ancak hiçbir hayır işi yapmazlar. Beha Köprülü ve Köprülü ailesini tebrik ediyorum. Bu zamanda örnek bir işe imza atıyorsunuz. Köprülü ailesi hayır geleneği olan bir aile. Geçmişte de birçok hayır işleri olmuştu. Bu geleneği Beha bey devam ettiriyor. İnşallah bu başkalarına da örnek olur.” diye konuştu.