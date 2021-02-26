Amazonlardaki ‘son Juma savaşçısı’ öldü ama torunları ‘Geleneği yaşatacağız’ diyor

Bu değişikliği nüfus kayıtlarında da yaptıracağını söylüyor ve “Ben bir Juma’nın torunuyum ve Juma adını almaya hakkım var” diyor.

Yerli halkların haklarını savunan Ivaneide Bandeira, anne tarafının da soyadını taşımanın, bu kabilelerde daha önce hiç görülmediğini anlatıyor.

Etno-Çevre Koruma grubu Kaninde’den Bandeira “Aruka’nın torunları var oldukları ve direndikleri mesajını vermiş oluyor” diyor.

‘Yokoluşun hikayesi’

Bandeira Jumaların hikayesinin de Amazonlarda yaşayan bir çok yerli grup gibi bir yok oluş hikayesi olduğunu anlatıyor.

Batı Para Üniversitesi’nden Profesör Luciana Franca’ya göre Jumalar 1940’lardan itibaren, yaşadıkları toprakların zenginliklerine göz dikenlerin hedefi haline geldiler.

Juma halkına yönelik en son katliam 1964 yılında kayıtlara geçirilmiş. Bu olayda bölgeye yerleşen kauçuk toplayıcılar, onlarca Juma erkeğini öldürüyor.

İvaneide Bandeira bu katliamlardan ve binlerce Juma’yı daha öldüren hastalıklardan kurtulan son erkeğin de Covid’den ölmesini “şok edici” buluyor.

Aruka’nın yaşadığı köye Covid’in erişmesini engelleyecek önlemleri alamayan Brezilya hükümetini “tam bir beceriksizlik ve yetersizlikle” suçlayarak sorumlu tutuyor.

Virüsün yayılmasını engellemek için köye girecek herkese test ve karantina zorunluğu konulması gerektiğini söylüyor.

Aruka’nın torunu Bitate de bu eleştiriye katılıyor.

“Biz kentten çok uzakta yaşıyoruz ve çok az gelip giden oluyor. Hastalığın bize gelememesi lazımdı. Hükümetin umurunda olmadı. Sorumluluklarını yerine getirmediler” diyor.

Üstelik Aruka bölgede Covid’e yakalanan tek kişi de değil.

Yerli Halklar Sağlık Özel Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Brezilya’da yaşayan toplam 896 bin 900 yerliden 572’si bu salgında hayatını kaybetti.

Ama bağımsız bir yerli halkları örgütü olan Apib, yerliler arasında Covid ölümlerinin çok daha yüksek olduğunu 970 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini söylüyor.

Bunların bir çoğu da, yok olmakta olan yerli halkların sözlü tarih ve bilgi birikiminin taşıyıcısı olan yaşlılardı.

Geleneği geleceğe taşımak

Bitate dedesinin ölmeden önce bildiklerinin bir kısmını çocuklarına ve torunlarına aktardığını anlatıyor.