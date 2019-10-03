Amazon yangınları binlerce çocuğa solunum problemi yaşatıyor

Brezilya’da yapılan bir araştırmaya göre Amazon Ormanları’ndaki yangınların yaydığı dumanın havayı olumsuz etkilemesi küçük çocuklarda solunum sorunlarına neden oluyor.

Brezilya merkezli Oswaldo Cruz Vakfı’nın yayımladığı rapor, 36 noktadaki orman yangınları nedeniyle mayıs ve haziran aylarında 9 yaş ve üzeri en az 5 bin çocuğun solunum şikayeti nedeniyle tedavi altına alındığını ortaya koyuyor.

Araştırmada bir önceki yıla göre biraz daha yüksek olan mayıs ve haziran ayları boyunca çıkan orman yangını vakalarını mercek altına alındı.

Orman yangını artışı ile bağlantılı çalışmadan elde edilen veriler son 10 yıldaki aylık ortalamanın iki katı.

Ağustos ayında ise yangınlar dikey bir tırmanışla bir önceki yıla oranla tam 3 kat arttı.

Bu, 2010 yılından bu yana görülen en şiddetli seviye olarak kayıtlara geçti.

Araştırmaya göre, daha fazla yangın vakası kaydedilen bölgelerdeki çocukların nefes alma ve solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanma olasılığı yüzde 36’nın üzerinde seyrediyor.

Raporu hazırlayan araştırmacılardan Cristovao Barcelos, yangınların temmuz ayından itibaren artmasıyla birlikte vaka sayısının ciddi artış gösterebileceğini belirtti.

Ayrıca Barcelos, orman yangınları kaynaklı solunum problemi nedeniyle tedavi altına alınan çocukların yüzde 2’sinin daha sonra hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Oswaldo Cruz Vakfı, halk sağlığı ve biyolojik bilimler alanlarında araştırmalar yapan dünyanın önde gelen kurumlarından biri olarak kabul ediliyor.

Yangınlar temmuz ağustos aylarında rekor kırdı

Amazonlarda yıllardır süren orman yangınları, temmuz ve ağustos aylarından itibaren rekor kırarak en üst noktaya ulaştı.

Bu durum, Brasilia yönetiminin dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanlarını korumak için yeterince çaba sarf etmediği eleştirilerine neden oldu.

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20’sini sağlayan, “Dünya’nın akciğerleri” olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.

Brezilya’nın aşırı sağcı, popülist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dünyanın birçok ülkesinin yanı sıra çevre örgütleri tarafından yangınları gizliden teşvik ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Zira Bolsonaro, seçim kampanyası sırasında özellikle de çiftçilere alan açılması için ormansızlaşma sözü vermişti.