Amatör gökbilimcilerden Dünya’yı asteroitlerden korumaya yönelik “büyük atılım”

NASA’nın bir asteroidi yeniden yönlendirme görevinin sonuçlarını tüketici sınıfı teleskoplarla gözlemleyen düzinelerce amatör gökbilimciye “büyük bir bilimsel atılımda” atıfta bulunuldu.

Akıllı teleskop markası Unistellar’ın kullanıcıları, Çift Asteroit Yönlendirme Testi’nin (DART) başarısını doğrulamaya yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki konumlardan yaptıkları gözlemlerini bir araya getirdi. ABD uzay ajansı, DART görevinde yörüngesini değiştirmenin mümkün olup olmadığını test etmek amacıyla bir uzay aracını Dimorphos asteroidine çarptırmıştı.

4 kıtaya yayılmış 30’dan fazla Unistellar kullanıcısı, gezegen savunma görevi için sondayı izledi ve asteroidin çarpışma sonrası davranışını gözlemledi. Teleskoplar aracılığıyla toplanan veriler, daha sonra bilim insanları tarafından görevin başarısını değerlendirmek için kullanıldı.

Verilerin toplanmasına katkı sağlayan tüm yurttaş bilimciler, çarşamba günü hakemli akademik dergi Nature’da yayımlanan “Light curves and colours of the ejecta from Dimorphos after the DART impact” (DART çarpışmasından sonra Dimorphos’tan fırlayan cismin ışık eğrileri ve renkleri) başlıklı makalenin ortak yazarları olarak yer aldı.

Unistellar’ın kurucularından Laurent Marfisi, son yıllarda tüketici teleskoplarındaki gelişmelerin, eğlence amaçlı astronomi ve bilimsel keşiflerin yakınlaşmasının giderek yaygınlaşması anlamına geldiğini söyledi.

The Independent’a konuşan Marfisi, “Unistellar’ın en güçlü yanlarından biri, dünya çapında çok sayıda teleskoptan oluşan bir ağa sahip olmamız ve bu sayede gece gökyüzünün sürekli gözlemlenebilmesi, çünkü her zaman ağımızın bir yerinde gece oluyor” dedi.

Unistellar, 2017’de bir kitlesel fonlama platformunda akıllı teleskop prototipini tanıttığından bu yana dünya çapında 10 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Teleskop sahipleri, yardımcı bir uygulama aracılığıyla yurttaş bilimi projelerine katılabiliyor ve kullanıcıların yaklaşık yüzde 10’u bu projelere katılmayı tercih ediyor.

Unistellar kullanıcıları, bulgularıyla 8. kez hakemli bir bilimsel dergide yer alırken, Marfisi sonuncusunun şimdiye kadarki en “büyük bilimsel atılım” olduğunu söyledi.

Bu aynı zamanda halkın uzayın fethinde belirleyici bir oyuncu haline geldiği, daha fazla keşif ve bilimsel bilginin daha geniş bir şekilde yayılmasının anahtarını elinde tuttuğu bir döneme girişimizi de işaret ediyor.

Nature’da yayımlanan çalışmada, “DART çarpışmasını yerden ve uzaydan gözlemleyen tüm teleskoplarda [Unistellar] eVscope’ların en küçükleri arasında yer aldığına” dikkat çekildi.

Araştırma, NASA’nın DART göreviyle ilgili bu hafta dergide yayımlanan 5 makaleden biri.

