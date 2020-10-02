2017 yılında kendisi gibi oyucu Thomas Sadoski ile evlenen Amanda Seyfried, ikinci kez anne oldu.

Hamilelik dönemini gözlerden uzak tutan Seyfried, müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu.Aynı zamanda hem hamilelik pozunu hem de oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, çocuklar yararına bir de hayır işine aracı oldu.

Amanda Seyfried, takipçilerini dünyanın çeşitli yerlerinde savaştan etkilenen çocuklar için faaliyet gösteren Inara Org ve War Child adlı kuruluşlar yaranına bağış yapmaya çağırdı.

Seyfried, daha sonra da 3 yaşındaki kızı Nina ile hamileyken çekilen karesini yayınlayarak, “Önce” notunu düştü.