Amanda Seyfried ikinci kez anne oldu

Amanda Seyfried - Thomas Sadoski \u00e7ifti, ikinci bebeklerini kucaklar\u0131na ald\u0131. Mutlu haberi sosyal medya hesab\u0131ndan duyuran Seyfried, hem hamilelik pozunu hem de o\u011flunun foto\u011fraf\u0131n\u0131 ilk kez payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n2017 y\u0131l\u0131nda kendisi gibi oyucu\u00a0Thomas Sadoski\u00a0ile evlenen\u00a0Amanda Seyfried, ikinci kez anne oldu.\r\n\r\nHamilelik d\u00f6nemini g\u00f6zlerden uzak tutan Seyfried, m\u00fcjdeli haberi Instagram hesab\u0131ndan duyurdu.Ayn\u0131 zamanda hem hamilelik pozunu hem de o\u011flunun foto\u011fraf\u0131n\u0131 ilk kez payla\u015fan 34 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, \u00e7ocuklar yarar\u0131na bir de hay\u0131r i\u015fine arac\u0131 oldu.\r\n\r\nAmanda Seyfried, takip\u00e7ilerini d\u00fcnyan\u0131n \u00e7e\u015fitli yerlerinde sava\u015ftan etkilenen \u00e7ocuklar i\u00e7in faaliyet g\u00f6steren Inara Org ve War Child adl\u0131 kurulu\u015flar yaran\u0131na ba\u011f\u0131\u015f yapmaya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\nSeyfried, daha sonra da 3 ya\u015f\u0131ndaki\u00a0 k\u0131z\u0131 Nina ile hamileyken \u00e7ekilen karesini yay\u0131nlayarak, "\u00d6nce" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n