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Amanda Seyfried ikinci kez anne oldu

2 Ekim 2020
Amanda Seyfried






Amanda Seyfried – Thomas Sadoski çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Seyfried, hem hamilelik pozunu hem de oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaştı.







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2 Ekim 2020

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