Altuğra: “Sağlık taraması desteği verilecek engelli ve özel gereksinimli bireylerin hep yanında olacağız”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, engelli çocuklara sağlık taraması desteği verileceğini açıkladı.

Altuğra, göz muayenesi, diş sağlığı taraması ve genel çocuk muayenelerinin pilot okul olarak Algım Özel Eğitim Merkezi’nde başlatılacağını kaydetti.

İzlem Gürçağ Altuğra, engelli çocukların ailelerinin psikolojik destek almalarına da imkan sağlayacaklarını, bu konuda düzenlenecek seminer sonrası ailelere tek tek ulaşmayı hedeflediklerini; bu çocuklara eğitim veren öğretmenlerin de aynı psikolojik eğitim desteğinden geçirileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Altuğra, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Devlete bağlı Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi yaz tatilinde olduğundan sağlık desteği projesine Algım Özel Eğitim Merkezi’nde başlanacağını belirten Altuğra, en kısa sürede taramaların devlete bağlı diğer merkezlerde de yapılacağını aktardı. Altuğra, “Sağlık Bakanlığı olarak her zaman engelli ve özel gereksinimli bireylerin yanında olacağız” dedi.

Koruyucu, tedavi edici ve esenlendirici sağlık hizmetlerine büyük önem verdiğini de ifade eden Bakan Altuğra, Esenlendirici Sağlık Hizmetleri’nin engelli bireylerin yaşamlarını sağlıklı ve kaliteli şekilde sürdürmesine yönelik olduğunu kaydetti.