Altın fiyatları zirve yaptı

\u00c7eyrek alt\u0131n fiyatlar\u0131 bug\u00fcn ne kadar oldu?\u00a021 Temmuz 2020 anl\u0131k ve g\u00fcncel \u00e7eyrek alt\u0131n al\u0131\u015f fiyat\u0131 641,44 lira, sat\u0131\u015f fiyat\u0131 657,46 lira seviyesinde yer al\u0131yor. Rekor yenileyen gram alt\u0131nda ise al\u0131\u015f fiyat\u0131 401,92 lira, sat\u0131\u015f fiyat\u0131 402,19 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\nOns alt\u0131n, d\u00fcn 1820 lira dolar tarihi zirvesini yenilerken, buna paralel olarak gram alt\u0131n da 401 lira ile\u00a0rekor\u00a0tazelemi\u015fti.\r\n\r\nBu sabah\u00a0gram alt\u0131n fiyatlar\u0131\u00a0401 lira seviyesindeki seyrine devam ediyor.\r\n\r\n