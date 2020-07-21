Ekonomi

Altın fiyatları zirve yaptı

21 Temmuz 2020
gram altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 641,44 lira, satış fiyatı 657,46 lira seviyesinde yer alıyor. Rekor yenileyen gram altında ise alış fiyatı 401,92 lira, satış fiyatı 402,19 liradan işlem görüyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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