Alternatif Bir Rota: Vakıf Şehir: Lefkoşa

Türkiye Vakıflar Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar idaresi işbirliğinde turizm için büyük bir adım atıldı.

HaberKıbrıs/İrfan Gündüzler

Ankara Çukurhan Otel’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Vakıflar Genel Müdür Dr. Adnan Ertem Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in katılarak projeyle ilgili bilgi verdi. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile yapılan çalışmalarda Kuzey Kıbrıs’ta alternatif bir kültür rotası oluşturuldu. Adaya gelen turistlere, oluşturulan bu yürüyüş rotasında vakıf kültür varlıklarını Kıbrıs adasının alt yapısını oluşturan diğer medeniyetlere ait lokasyonları da içinde barındıran zenginliği ve tarihi tüm örnekleriyle anlatılacak.

TC Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 50 rehberi eğittiklerini ve ilk yürüyüşün 15 nisan’da kendilerinin de katılımıyla yapılacağını söyledi