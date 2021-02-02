Altay devleşti, Fenerbahçe Hatay’da kazandı

Türkiye Süper Lig’in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Antakya Atatürk Stadında karşılaştı. Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.Bulut, ilk 11’de Pelkas’ın yerine Mert Hakan Yandaş’a ve Samatta’nın yerine Osayi-Samuel’e yer verdi.

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam, Mert Hakan Yandaş ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Sarı-lacivertilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Filip Novak, Uğur Kaan Yıldız ve Mesut Özil forma bekledi.

Ev sahibi Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11’de tek değişikliğe gitti.

Teknik direktör Erdoğan, kart cezalısı olan Akintola’nın yerine Fenerbahçe maçında Selim Ilgaz’a görev verdi.

Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz ve Diouf ilk 11’i ile çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir’den dönen top tekrar Thiam’a çarparak ağlarla buluştu: 0-1