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Altay devleşti, Fenerbahçe Hatay’da kazandı

2 Şubat 2021
fenerbahçe hatay maçı



Türkiye Süper Lig’in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Antakya Atatürk Stadında karşılaştı. Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkarken, kaleci Altay Bayındır’ın kalesinde devleştiği maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.





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2 Şubat 2021


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