Kıbrıs

Alsancak’ta uyuşturucu

12 Aralık 2019

Alsancak’ta dün saat 16.30 sıralarında E.M.J.T’nin (E-29) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, ayrıca 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerilerinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 sarma sigara, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir tabak ve 2 naylon parçası bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.



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