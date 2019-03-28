Kıbrıs

Alsancak ve Lapta çocuklar için yürüyor

28 Mart 2019
Kemal Saraçoğlu Vakfı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına pazar günü “Alsancak Lapta Çocuklar için Yürüyor” etkinliği düzenliyor.

Yürüyüşün sonunda Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği katılımcılara balık ekmek ikram edecek.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, yürüyüş Lemar Süpermarket (Alsancak) önünden 10.30’da başlayacak. Katılım ücreti 25 TL olan yürüyüşte 8 yaş altı çocuklardan ücret talep edilmeyecek. Biletler Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Alsancak ve Lapta Belediyeleri’nin vezneleri, Silver Rocks Restoran, Arden Living Girne ve yürüyüş sabahı başlangıç noktası olan Lemar Süpermarket (Alsancak) önünde satılacak.

 

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