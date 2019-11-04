Dünya

Almanya’dan ‘kayyum’ açıklaması

5 Kasım 2019

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, 31 Mart seçimleriyle göreve gelen belediye başkanlarının görevden alınmasından dolayı endişe duyduklarını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Kofler şu ifadeleri kullandı: “Demokratik seçimlerin sonucuna saygı duyulması, işleyen demokrasinin ön koşuludur. Bu yüzden Türkiye’de seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve tutuklanmasını endişeyle izliyorum. Türkiye hükümeti, uluslararası düzeyde yerine getirmeyi taahhüt ettiği temel hukuk devleti ve insan hakları ilkelerinin gözetilmesi yönünde sorumluluk taşıyor. Demokratik katılım fırsatları azalınca eninde sonunda radikal hareketlerin bundan faydalanması tehdidi doğar”.



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