Almanya’dan İsrail’e çağrı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, İsrail’e iki devletli çözümü zorlaştıran veya imkansız kılan adımlardan kaçınması çağrısında bulunduklarını söyledi.

Adebahr, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail’e ilhak etme vaadinin Alman hükümetince nasıl değerlendirildiği ve bunun uluslararası hukuka uyup uymadığı yönündeki soruyu cevapladı.

Alman hükümetinin, İsrail makamlarının geçen hafta Batı Şeria’daki yerleşim yerlerinde binlerce yeni evin inşasını ve ihalesini onaylamasına ilişkin haberlerden endişe duyduğunu belirten Adebahr, “Alman hükümetinin ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) partnerlerin, Filistin bölgelerindeki bu yerleşim birimlerini uluslararası hukuka aykırı ve İsrail ile Filistinliler arasında müzakere edilecek iki devletli çözüm için en büyük engellerden biri olarak gördüğünü” kaydetti.

Bu haberlerin doğrulanması durumunda bunun yıllarca devam eden ihtilafta bir çözümün bulunmasını zayıflatacağını ifade eden Adebahr, “İsrail makamlarını iki devletli bir çözümü zorlaştıran veya imkansız kılan adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz.” dedi.

Almanya’nın uluslararası ilişkiler çerçevesinde müzakere edişmiş barışçıl bir çözümden yana olduğu vurgulayan Adebahr, “Batı Şeria’nın bazı kısımlarının tek taraflı olarak ilhak edilmesine ilişkin yakın zamanda yapılan açıklamalar bununla çelişiyor.” ifadesini kullandı.

NETANYAHU’NUN SÖZLERİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini “İsrail’e ilhak” etmeyi planladığını söylemişti.

Ülkede yarın yapılacak erken seçimin kaderini belirleyecek sağ seçmene yönelik mesajlar veren Netanyahu, “Bağımsız bir Filistin devleti İsrail’in varlığı için bir tehdittir. Kudüs’ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım.” demişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail’in “1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi” nedeniyle Nisan 2014’te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

İsrail’in 1967’deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria’da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.