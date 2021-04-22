Almanya’da son 24 saatte 29 bin 518 covid-19 vakası

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 259 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 80 bin 893’e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 518 artışla 3 milyon 217 bin 710’a yükseldi.

17 milyon 300 bin kişiye ilk doz aşı

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 161,1 olarak belirlendi.

Almanya’da yoğun bakımda tedavi gören COVID-19’lu hasta sayısı 4987 ve bunlardan 2772’si entübe edildi.

Ülkede 17 milyon 300 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 650 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.