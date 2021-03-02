Almanya’da, 2020 yılında sığınmacılara ve mültecilere 1606 saldırı oldu

2020 yılında sığınmacıların barındığı yurtları hedef alan 84 saldırı yapıldı. Bunlardan 79’unun faili aşırı sağcılar veya aşırı sağcılara yakın kişilerce gerçekleştirildi.

Sığınmacılara ve mültecilere yardımda bulunan kuruluşlara yönelik ise 67 saldırı kayıtlara geçti. Söz konusu saldırılar hakaret, kin ve düşmanlığa tahrik, mala zarar verme ve şiddet eylemi olarak yapıldı.

2019’da sığınmacı ve mültecilere yönelik 1620 saldırı kaydedilmişti.