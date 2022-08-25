Almanya kış aylarında enerji tasarrufu sağlayacak önlemleri onayladı

Bu ithalat Rusya için de ciddi bir gelir kaynağı. Savaş başladıktan sonraki ilk iki ay Almanya, Moskova’ya doğal gaz için 9 milyar euro ödedi.

Önlemler neleri kapsıyor?

Hükümetin onayladığı plana göre Eylül ayından itibaren, hastaneler dışında kalan kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak; girişlerde, koridorlarda ve bekleme odalarında ısıtma tamamen kapatılacak.

Devlete ait heykel ve anıt eserler, estetik kaygılarla ışıklandırılmayacak; dükkanların geceleri ışıklandırma yapması engellenebilecek.

Özel havuzların ısıtılması da yasaklanabilecek. Kömür ve fuel oil taşıyan trenlere, tren yolu hatlarında öncelik verilecek. Bu da, yolcuların bekleyebileceği ve toplu taşımanın eskisi gibi dakik olmayabileceği anlamına geliyor.

Almanya’da halka da kendi tasarruf önlemlerini nasıl alabileceği anlatılacak.

Birçok Avrupa Birliği ülkesi savaşla birlikte bu kış enerji tüketimini yüzde 15 azaltacağını duyurdu. Bu kısıtlama henüz zorunlu olmasa da, krizin büyümesi halinde zorunlu hale getirilebilir.

İspanya’da da kamu binaları ve büyük ticari binalarda klima kullanımına kısıtlama getirildi.