Almanya kış aylarında enerji tasarrufu sağlayacak önlemleri onayladı

Almanya’da hükümet, kış mevsimine girmeden önce kamu binalarında ısıtma ve aydınlatmayı kısıtlayan bir dizi enerji tasarrufu önlemini onayladı. Hükümet, uygulamaya girecek önlemlerle doğal gaz kullanımını yüzde 2 azaltmayı planlıyor.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu önlemlerin iki yılda hanehalkları, şirketler ve kamu sektörü için 10,8 milyar euro daha az harcama yapılmasını sağlayacağını açıkladı.
Uygulamanın asıl amacı, Ukrayna’daki savaşla birlikte çok sayıda yaptırım uygulanan Rusya’dan ithal edilen doğal gaza olan bağımlılığı azaltmak.
24 Şubat’ta başlayan savaş öncesi Almanya, doğal gaz ihtiyacının yüzde 55’ini Rusya’dan alıyordu. Bu oran yüzde 35’e düşmüş durumda; ancak Almanya uzun vadede Rusya’dan hiç doğal gaz ithal etmemeye kararlı olduğunu duyurdu.