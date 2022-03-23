Almanya Başbakanı Scholz: NATO, savaşa taraf olmayacak

Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, Ukrayna ile dayanışma sözü vererek aynı zamanda NATO’nun Rusya ile savaşa dahil olmasına karşı bir kez daha net tavır sergiledi.

NATO barışı koruma misyonu veya Ukrayna’da uçuşa yasak bölge önerilerinin daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyaran Scholz, “NATO, savaşa taraf olmayacak. Bu konuda Avrupalı müttefiklerimiz ve ABD ile mutabıkız. Bu, bir mantık meselesi ve geri kalan her şey sorumsuzca olurdu.” diye konuştu.