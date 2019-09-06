Alman sanayi üretimindeki düşüş resesyon riskini artırdı

Almanya’da sanayi üretimi, Temmuz’da beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Sanayi üretimindeki gerileme ekonomistler tarafından üçüncü çeyrekte resesyon riskinin arttığı şeklinde yorumlandı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da Ekonomi Bakanlığı sanayi üretiminin Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 0,6 düştüğünü açıkladı. Ekonomistler yüzde 0,3’lük bir düşüş bekliyordu. Sanayi üretimindeki art arda yaşanan ikinci aylık gerileme ekonominin üçüncü çeyrekte resesyona sürüklenebileceği şeklinde değerlendirildi.

Ekonomi Bakanlığı “sanayinin konjontürü zayıf kaldı” değerlendirmesinde bulundu. Bakanlık yılın ikinci yarısının zayıf başladığını kaydederek, siparişlerde iyileşme olmadığına ve bu nedenle sanayi üretiminin görünümünde bir toparlanma olmadığını belirtti.

Ekonomistler resesyon bekliyor

Üçüncü çeyreğin “kötü” başladığını ve siparişlerde bir yön değişikliği beklemediğini söyleyen Bankhaus Lampe baş ekonomisti Alexander Krüger, “Sanayi sektöründeki resesyon devam edecek ve üretim art arda beşinci çeyrekte de azalacak. Bu, teknik resesyon ihtimalini artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistler genellikle teknik resesyonu art arda en az iki çeyrek ekonominin daralması olarak tanımlıyor. Daha önce 1,5 düşüş olarak açıklanan Haziran ayı sanayi üretimi verisi yüzde 1,1 düşüşe revize edildi. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmıştı.

BayernLB’den Stefan Kipar sanayi sektörünün ekonominin motoru olduğunu söyleyerek ekledi “zayıf kaldıkça ekonominin diğer alanlarını da zayıflatması muhtemel.”

Ekonomist Krüger de ekonominin diğer alanlarına “bulaşma” riskine dikkat çekti. Krüger “Makroekonomide aşağıya doğru inen sarmal daha hızlı dönme tehdidinde bulunuyor” dedi.

Lichtenstein’daki VP Bank’tan ekonomist Thomas Gitzel de “Almanya resesyonda” diyerek hükümetin buna karşılık yatırım atağına geçmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomi zor durumda

Almanya’nın ihracata dayanan ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” ticaret politikaları ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) planlanan ancak ertelenen çıkışının yol açtığı küresel büyümenin yavaşlaması ve belirsizlikler nedeniyle zor durumda.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Pekin ziyareti sırasında Çin-ABD ticaret savaşının bütün dünyayı etkilediğini ve yakında çözüme kavuşturulmasını umduğunu söyledi.

Almanya 2018 verilerine göre 36 milyar 500 milyon dolar dış ticaret ile Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı konumunda.