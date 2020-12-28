Alkollü şahıs bir kişiyi ciddi şekilde darp etti!

Girne’de gerçekleşen kavgada bir kişi ciddi şekilde darp edildi. Alkollü içki tesiri altında bulunan B.K, Ahmet Minik’in kulak zarının delinmesine ve burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. B.K tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Girne’de dün sabaha karşı Mavi Kordon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, alkollü içki tesiri altında bulunan B.K. (E-33) aralarında çıkan tartışma sonucu Ahmet Minik’in kulak zarının delinmesine ve burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. B.K tutuklandı.