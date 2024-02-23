Alkan, Sapsızoğlu ve ekibini tebrik etti

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun kuruluşunda yer alan ve federasyonun ilk antrenörlerinden olan Sozay Alkan, Cimnastik Federasyonu’nu ziyaret etti.

Ziyarette KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve antrenörler ile bir araya gelen Sozay Alkan, federasyonun geçmişini anlatırken, şu anda bulunduğu durumu da değerlendirdi.

Hasan Sapsızoğlu ve yönetimini, Cimnastik Federasyonu’nu getirdikleri noktadan dolayı kutlayan ve teşekkür eden Sozay Alkan, antrenörlere de tavsiyelerde bulunarak tecrübelerini aktardı.