Alkan, Sapsızoğlu ve ekibini tebrik etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Alkan, Sapsızoğlu ve ekibini tebrik etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Alkan, Sapsızoğlu ve ekibini tebrik etti

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun kuruluşunda yer alan ve federasyonun ilk antrenörlerinden olan Sozay Alkan, Cimnastik Federasyonu’nu ziyaret etti.

Ziyarette KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve antrenörler ile bir araya gelen Sozay Alkan, federasyonun geçmişini anlatırken, şu anda bulunduğu durumu da değerlendirdi.


Hasan Sapsızoğlu ve yönetimini, Cimnastik Federasyonu’nu getirdikleri noktadan dolayı kutlayan ve teşekkür eden Sozay Alkan, antrenörlere de tavsiyelerde bulunarak tecrübelerini aktardı.

 

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Tags:kktc cimnastik federasyonu
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